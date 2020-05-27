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Piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

27.05.2020 09:05

Son güncelleme : 27.05.2020 09:11
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımlarla pozitif görünümünü koruyor.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin  sayısı 350 bini, vaka sayısı ise 5 milyon 600 bini aşsa da yayılma ve ölüm artış  hızındaki düşüş eğilimi dünya genelinde karantina tedbirlerinin birbiri ardına  kaldırılmasını sağlıyor.

Tedbirlerin kaldırılması sonrası ekonomilerin yeniden hızlı bir  şekilde toparlayabileceği beklentileri de pay piyasalarını desteklemeye devam  ediyor.

Analistler, ABD'li yetkililerin açıklamaları sonrası ABD-Çin  geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin ise pay piyasalarındaki  iyimserliği törpülediğini belirterek, küresel büyüme tahminlerinde devam eden  aşağı yönlü revizyonların ardından yarınki ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisinin  beklendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,17, S&P 500  endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yüzde 1'i aşan yükselişler görülürken,  avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,7'lik değer kazancıyla analistlerin direnç  olarak nitelendirdikleri 1,10'u test etmesinin ardından bugün Asya piyasalarında  1,0950 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 1,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişleri sonrası bugün Asya pay  piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin  artabileceğine yönelik işaretler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa  yakın yüzde 0,2 değer kaybıyla 2.840 seviyelerinde bulunuyor. Şu dakikalarda  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi  ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, 4 günlük tatil sonrası bugün pay piyasalarının haftanın  ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

Özellikle Avrupa'da ekonomilerin normale dönme sürecinin, Türkiye'nin  sanayi şirketlerinin performansları açısından yakından takip edildiğini dile  getiren analistler, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle pay  piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkabileceğini bildirdi.

Analistler, cuma günü 103.024,34 puana yükselen BIST 100 endeksinin,  103.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini  kaydetti.

Endeksin, kısa vadede hedeflerinin 106.000 ve 109.500 seviyeleri  olabileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek  olarak takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu




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AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Tam 2.475 2.500 6,40  
Yarım 1.208 1.222 3,00  
Çeyrek 604 612 2,10  
Gümüş.Ons 17,04 17,09 -0,06  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,01  
B. Petrol 35,92 35,92 -0,25  
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