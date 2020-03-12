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Piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor

12.03.2020 09:41

Son güncelleme : 12.03.2020 09:41
Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, bugün Avrupa Merkez Bankası`nın kararları takip edilecek.



AA

Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılma hızı artarken, ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından ABD'nin, Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün borsalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksinin yüzde 5,86, S&P 500 endeksinin yüzde 4,89 ve Nasdaq endeksinin yüzde 4,70 değer kaybetmesinin  ardından bugün vadeli işlemlerde de endeks kontratlarının yüzde 3'ün üzerinde  düşüş kaydettiği görülüyor. New York borsası böylece yılbaşından bu yana değer  kaybını ortalama yüzde 15'lere taşırken, Dow Jones endeksi Ocak 2019'dan bu yana  en düşük seviyesine indi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınının yayılma hızı, endişeleri önemli ölçüde artırdı. Bulgaristan, İsveç ve Arnavutluk'ta salgın nedeniyle ilk ölüm  vakaları görülürken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 49'a, Hollanda'da 5'e, Almanya ve Belçika'da ise 3'e yükseldi. Macaristan genelinde  "acil durum" ilan edildi, Çekya'da ise okullar bir ay tatil edildi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış hızı en yüksek ülke olan  İtalya'da ise ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri ile market ve  eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricindeki tüm ticari  faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Dün, bu gelişmelerden önce kapanan borsalarda düşüşler sınırlı  kalırken, bugün vadeli işlemlerde değer kayıplarının yüzde 3'e ulaştığı  görülüyor. Almanya'da DAX endeksi dün günü yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının tekrar düşüşe geçmesi  dikkati çekerken, pay piyasaları da satışların güçlenmesi ile değer kaybediyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 5 azalışla 33,8 dolardan işlem  görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay  bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,5 düşüş  kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 98.805,86 puanla 1 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının  neredeyse tamamını telafi ederek, günü bir önceki kapanışın hemen altında  100.966,27 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 6,2101'den  kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2270'ten işlem  görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve İngiltere'de merkez  bankalarının faiz indirimlerinin ardından bugün ECB'nin toplantısından çıkacak  kararların beklendiğini ifade etti.

Irak'ta, ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu üsse  düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin ölmesinin ardından koalisyona ait savaş  uçaklarının Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldığını kaydeden  analistler, jeopolitik risklerin de arttığına dikkati çekti.

Analistler, piyasa fiyatlamalarına göre ECB'nin bugün 10 baz puanlık  faiz indirimine gidebileceğini belirterek, karar sonrası ECB Başkanı Christina  Lagarde'ın basın toplantısında vereceği mesajların da takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 95.000 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, dolar/TL'de ise 6,25'in önemli  direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı üretici Fiyat Endeksi

15.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı




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