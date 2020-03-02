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Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

02.03.2020 09:27

Son güncelleme : 02.03.2020 09:27
Küresel piyasaların geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle negatif bir seyir izlemesinin ardından ekonomiyi destekleme yönünde atılan adım ve açıklamalarla borsalar yeni haftaya alıcılı başladı.



AA

Çin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914'e  çıkarken, Güney Kore başta olmak üzere vaka sayısındaki artışlar salgının  ekonomiye etkilerinin ilk tahminlerden çok daha güçlü ve uzun süreli olabileceği  endişelerine neden oldu.

Söz konusu endişelerle geçen hafta ABD pay piyasaları ortalama yüzde  10'un üzerinde değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli  liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile tarihinin en düşük seviyesi olan  yüzde 1,1160'a kadar geriledi.

Çin'de ekonomi yönetiminin ekonomik aktiviteyi ve piyasaları  destekleyici adımları sonrası en önemli adım, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı  Jerome Powell'ın cuma akşamı yayımlanan açıklamasındaki sözle yönlendirmesi oldu.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki  gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi  desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Powell'ın açıklamaları "17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirileceği" şeklinde  yorumlandı. FOMC, 29 Ocak'ta politika faizini yüzde 1,50-1,75 bandında sabit  bırakmıştı. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise Fed'in yüzde 90 olasılıkla 50  baz puan indirim yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,39  ve S&P 500 endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, Nasdaq endeksi bir önceki  kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Gün içinde gördüğü en düşük  seviyelerden gelen tepki alımları, teknoloji dışı pay piyasalarında kayıpların  telafi edilmesine yetmese de endeks vadeli işlem kontratlarının yeni haftaya da  pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa borsalarında cuma günü kayıplar yüzde 3'ü aşarken, avro/dolar  paritesi, hafta boyunca etkili olan tepki yükselişini sürdürdü. Parite, haftalık  bazda yüzde 1,89 yükseliş kaydederek 1,1050'ye çıktı. Almanya'da DAX endeksi  yüzde 3,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 3,38 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta içerisinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB)  arasında ticaret anlaşması ve diğer konulara ilişkin müzakerelerin başlamasının  beklendiğini ifade etti. Geçen hafta yapılan açıklamalarda, AB tarafı eşit ve  adil bir anlaşma hedeflendiğini belirtirken, İngiltere haziran ayına kadar  istenilen mesafenin kaydedilememesi durumunda müzakere masasından kalkabileceğini  kaydetmişti.

Yeni haftaya Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verisinin tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilemesi ile başlayan Asya  piyasalarında, daha çok Fed'in faiz indirim sinyalinin fiyatlandığı görülüyor.  Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 3,1 değer kazandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 değer  kazanarak 52 dolara çıkarken, altının ons fiyatı ise 1.600 doların hemen üzerinde  dengelendi.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarına paralel sert düşen BIST 100  endeksi, haftalık bazda yüzde 9,3 değer kaybederek 105.993,65 puandan kapanış  gerçekleştirdi. Geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25'lik  artışla 6,2545'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,2350 seviyesine geriledi.

Bu hafta, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise  cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu ve bugün dünya genelindeki imalat  sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 105.000 ve 103.900 seviyelerinin destek, 110.000 puanın direnç  konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat endeksi

18.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları




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