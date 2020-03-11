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Piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor

11.03.2020 09:41

Son güncelleme : 11.03.2020 09:41
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.



AA

ABD'de pay piyasaları, dün yüzde 5'e yaklaşan yükselişlerle bir önceki  günkü kayıplarını telafi etse de bugün vadeli işlemlerde endeks kontratlarının tekrar düşüşe yönelmesi ve yüzde 3 değer kaybetmesi dikkati çekiyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 4,89, S&P 500 endeksi yüzde 4,94 ve Nasdaq  endeksi yüzde 4,95 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 1,13 artışla 96,4'e  çıkarken, 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 0,74'e kadar yükselmesi sonrası  yüzde 0,66 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin  akşam saatlerinde yapması beklenen açıklamaya ilişkin pozitif beklentilerle New  York borsasında güçlenen tepki alımlarının, açıklama yapılmaması ile vadeli  işlemlerde yerini satışlara bıraktığını ifade etti.

Piyasalarda varlık fiyatlarının sert bir şekilde dalgalandığına  dikkati çeken analistler, oynaklığın Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ile  birlikte devam ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın devam  etmesiyle borsada satıcılı bir seyir izleniyor. Almanya Başbakanı Angela  Merkel'in, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine Kovid-19 bulaşabileceğini  söylemesi ve  İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine  Dorries'te Kovid-19 tespit edilmesi, dünden beri gündemin en önemli konu  başlıkları oldu.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,41,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51  değer kaybetti.

Euro/dolar paritesi, iki haftayı aşan yükseliş trendinin ardından dün  yüzde 1,5 değer kaybederek 1,14'ün üzerinden 1,1277'ya kadar indi. Parite, bugüne  alıcılı başladı ve dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1350'ye çıktı.

Bugün, Asya borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa  yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 düşüş kaydetti.

Pazartesi günü Rusya ve Suudi Arabistan arasında restleşmeye dönen  petrol arzı sorunu nedeniyle sert düşen petrol fiyatları ise dünkü yükseliş  eğilimini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, şu  dakikalarda yaklaşık yüzde 1 artışla 37,8 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi  Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa  göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla  6,1568'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1450  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesine karşın  alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığını belirterek,  salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar  üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon  verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyesinin destek, 105.000'in direnç konumunda  olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi

12.30 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi endeksi

15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi




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