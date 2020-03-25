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Piyasalardaki corona şoku o hisselere yaradı

25.03.2020 13:04

Son güncelleme : 25.03.2020 13:04
Çin`de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle küresel anlamda pay piyasalarında endeksler sert düşerken, Borsa İstanbul`da perakende, ilaç, biyoteknoloji ve kağıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri bu süreçte pozitif ayrışmayı başardı.



AA

Ocakta başlayan Kovid-19 salgınının küresel tedarik zincirine ciddi zarar verebileceğinin anlaşılması ve şirketlerin nakit akışlarında önemli derecede bozulma olasılığının gündeme gelmesi, küresel anlamda risk algısının artmasına yol açtı.

Salgının İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde de etkili olması ve hızla yayılması, küresel çapta hükümetleri ticari ve sosyal faaliyetleri asgari seviyeye indirmeye yönelik adımlar atmaya yönlendirdi.

Analistler, alınan önlemlere paralel azalan ekonomik aktivite ve  salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili belirsizlikler ile kısa ve orta vadede  şirketlerin ödemelerinde ortaya çıkabilecek olası gecikmelerin nakit ihtiyacını  artırdığını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle finansal piyasalarda ortaya çıkan  likidite sıkıntısının neredeyse bütün varlık gruplarında sert satışları  beraberinde getirmesi ve pay piyasalarında yüzde 30'a varan değer kayıplarına  neden olarak panik satışlara yol açmasına karşın gıda, ilaç ve perakende gibi  alanlarda faaliyet gösteren şirketler bu dönemde değer kazandı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ SATIŞ BASKISINA KARŞI DURDU

Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında mart başından bu yana tek  kazandıran sektör ticaret olurken, bu sektörde yer alan perakende şirketlerinin  performansı öne çıktı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senedi  fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak derlediği bilgilere göre, dünkü  kapanışlar itibarıyla mart başından bu yana pozitif getiri sağlayan 24 şirketin  14'ü perakende, gıda ve ilaç alanında faaliyet gösteriyor.

Perakende sektöründen 5, gıda ve ilaç sektöründen 3, biyoteknoloji  alanından 2 ve kağıt alanında 1 şirket mart ayındaki performanslarıyla öne çıktı.

Buna göre, Carrefoursa ve BİM Birleşik Mağazalar bu dönemde sırasıyla  yüzde 11,36, yüzde 10,85 getiri sağlarken, bu hisseleri yüzde 9,71 ile Bizim  Toptan Satış Mağazaları, yüzde 9,19 ile Migros ve yüzde 3,41 getiri ile Şok  Marketler Zinciri izledi.

Analistler, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine gıda ve  temizlik ürünlerine olan talebin artmasının bu şirketlerin nakit akışlarına  olumlu yansımasının beklendiğini, bunun da şirketleri yatırımcılar açısından  cazip hale getirdiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve gıda sektöründe faaliyet gösteren  Ulusoy Un bu dönemde yatırımcısına yüzde 22,81 ve Etiler Gıda da yüzde 10,85  kazanç sağladı. Pınar Et ve Un ise yüzde 3,28 getiri ile mart başından bu yana  pozitif getiri sağlayan diğer gıda firması oldu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan kağıt havlu ve tuvalet kağıdı  satışları, bu alanda faaliyet gösteren Viking Kağıt ve Selüloz hisse fiyatında  martta aylık bazda yüzde 36,64 artış sağladı. Viking Kağıt ve Selüloz, mart  başından bu yana en fazla getiri sağlayan üçüncü şirket olarak da belirlendi.

İLAÇ SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLER DE YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

İlaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler de pay piyasalarında  süregelen satış baskısına karşı koyabilen hisseler oldu.

Selçuk Ecza Deposu, mart başından bu yana yüzde 15,98'lik getiri ile  dikkati çekerken, bu dönemde Selçuk Ecza Deposu'nu yüzde 10,06 getiri ile Deva  Holding ve yüzde 4,97'lik kazançla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

EN YÜKSEK GETİRİ RTA LABORATUVARLARI'NDA

Bu dönemde en yüksek getiriyi sağlayan şirket ise yüzde 160,59 ile biyoteknolji firması RTA Laboratuvarları oldu. Şirket hisselerinin son 7 işlem  gününde de tavan yapması dikkati çekti.

RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji genetik, immünoloji-seroloji, medikal ve endüstriyel biyoteknoloji ürünlerinin Ar-Ge ve üretimine yönelik  çalışmalar yapıyor.

RTA Laboratuvarları'nı bünyesinde bulunduran Güler Yatırım Holding de yatırımcısına aylık bazda yüzde 38,36 kazanç sağlayarak Borsa İstanbul'da martta  en iyi performans gösteren ikinci şirket konumunda bulunuyor.





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