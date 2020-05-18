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Powell`dan ekonomik toparlanma değerlendirmesi

18.05.2020 08:57

Son güncelleme : 18.05.2020 08:57
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir" dedi.



AA

Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne  zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda Kovid-19  salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak  işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda işletmelerin yeniden açılması ve insanların işlerine  dönmesiyle toparlanmanın başlayacağını belirten Powell, bu süreçte kaçınılması  gereken en büyük şeyin virüs salgınında ikinci dalganın yaşanması olduğunu ifade  etti.

Powell, "Koronavirüste ikinci dalga olmazsa ekonominin bu yılın ikinci  yarısı itibarıyla istikrarlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz diye  düşünüyorum." dedi.

İnsanların harcama davranışlarında dikkatli olacağını ve ekonominin  bazı alanlarının çok daha yavaş toparlanacağını düşündüğünü kaydeden Powell,  "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine  gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." diye  konuştu.

Powell, aşıya ilişkin zamanlamanın belirsiz olduğuna işaret ederek, en  kısa zamanda çıkmasını umduklarını, ekonominin insanlar kendilerini güvende  hissedene kadar zorluk yaşayacağını dile getirdi.

Bu süreci "büyük bir acı ve zorluk zamanı" olarak tanımlayan Powell  ancak uzun hatta orta vadede Amerikan ekonomisinin toparlanacağını ve insanların  işlerine geri döneceğini ifade etti. Powell, "Bu, biraz zaman alabilir. Gelecek  yılın sonuna kadar uzayabilir. Gerçekten bilmiyoruz. Bundan daha kısa sürede  olmasını umuyoruz ancak kimse gerçekten bilmiyor." diye konuştu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizlik oranını da değerlendiren  Powell, işten çıkarmaların mayıs ve gelecek ay büyük ihtimalle artacağını  kaydetti.

Powell, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyetin büyük ölçüde  azalacağını belirterek, yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme olmasını  beklediğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata  geçirilen ekonomik teşvik paketlerine de değinen Powell, Fed ve ABD Kongresinin  ekonomiyi desteklemek için daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini ifade etti.




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