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Powell`dan faiz indirimi açıklaması

16.03.2020 09:32

Son güncelleme : 16.03.2020 13:04
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekilmesine ilişkin, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz" dedi.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmesinin ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Amerikalı aileler, işletmeler ve genel olarak ekonomiyi desteklemek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için  kredi akışını teşvik etmek amacıyla Fed'in bir dizi adım attığını aktaran Powell,  virüsün ABD ve dünyada derin etkileri olduğunu söyledi.

Powell, politika yapıcıların ekonomideki aksaklıklardan kaynaklanan  sıkıntıları hafifletmek için ellerinden geleni yapması gerektiğinin altını  çizerek, politika faizinin hedef aralığını 1 puan düşürdüklerini ve sıfıra  yaklaştırdıklarını kaydetti.

Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdam  ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarabileceğimize emin olana kadar söz konusu  oranı bu seviyede sürdürmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"EKONOMİDE ÖNEMLİ ETKİSİNİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hanehalkı ve işletmelere kredi akışının desteklenmesi için de adımlar  attıklarına işaret eden Powell, ekonominin bu zorlu döneme güçlü bir şekilde  girdiğini aktardı.

Powell, genel olarak ekonomik faaliyetin ılımlı bir genişleme  gösterdiğini belirterek, güçlü Amerikan bankalarının yüksek sermaye ile likidite  seviyesini barındırdığını ve hanehalkıyla işletmelere kredi sağlayacak konumda  olduğunu ifade etti.

Bu olumlu zemine karşı Kovid-19'un önemli bir ekonomik zorluk  yarattığını vurgulayan Powell, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın  dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat,  turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının  etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik  zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt  dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol  fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına  girmiştir."

ENFLASYON SALGIN NEDENİYLE BASKILANACAK

Powell, enflasyonun salgının etkisiyle bu yıl büyük bir ihtimalle  baskılanacağını belirterek, finansal koşulların da önemli ölçüde sıkılaştığını  dile getirdi.

Kredi maliyetinin herkes için arttığını, borsaların ise dünya  genelinde sert bir şekilde düştüğünü anlatan Powell, hızla gelişen durumun  finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti.

Powell, geçen hafta ABD'nin hazine tahvilleri de dahil olmak üzere  birçok önemli finansal piyasanın zaman zaman stres ve bozulan likidite sinyalleri  gösterdiğine işaret ederek, tahvil piyasasının sorunsuz işlemesini sağlamak için  gelecek aylarda en az 500 milyar dolarlık hazine tahvili alımı yapacaklarını  bildirdi.

"TAHVİL ALIMLARININ AMACI PİYASA İŞLEYİŞİNİ İYİLEŞTİRMEK"

Benzer streslerin hazine piyasasıyla yakından bağlantılı olan ve  insanların konut kredisi alabilmesini ya da mevcut kredisini finanse etmesini  destekleyen ipoteğe dayalı tahvil piyasasında görüldüğüne dikkati çeken Powell,  bu piyasanın da işleyişini iyileştirmek için en az 200 milyar dolarlık ipoteğe  dayalı tahvil alacaklarını aktardı.

Powell, "Bu tahvil alımlarının öncelikli amacı piyasa işleyişini  iyileştirmek olsa da alımlar daha uyumlu finansal koşulları da geliştirecektir."  diye konuştu.

ABD doları cinsinden likidite temini için 5 önemli merkez bankasıyla  swap hattını sürdüreceklerinin altını çizen Powell, Avrupa Merkez Bankası,  Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarının bir hafta süreli mevcut  operasyonlarına ilave olarak 84 günlük vadeyle dolar vermeye başlayacağını  kaydetti.

Powell, bu uzun süreli düzenlemelerin Fed ya da Amerikan vergi  mükellefleri için hiçbir risk taşımadığını sözlerine ekledi.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME ETKİSİNİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomik ve finansal gelişmelerle bunların ekonomik görünüme etkisini  yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, bugün yapılan Açık Piyasa  Komitesi (FOMC) toplantısının 17-18 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan  toplantının yerine yapıldığını bildirdi.

Powell, ekonomiyi desteklemek için bir sonraki adım olarak negatif  faiz oranının değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir soruya, ABD'de  negatif faizi uygun bir politika aracı olarak görmedikleri yanıtını verdi.

Resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Powell, salgının etkilerinin ne olacağının ve ne kadar süreceğinin bilinmediğini sözlerine ekledi.





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