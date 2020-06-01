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Protesto edilen senet tutarı nisanda azaldı

01.06.2020 15:59

Son güncelleme : 01.06.2020 16:16
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, nisanda protesto edilen 73 bin senedin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azalarak 947 milyon lira oldu.



AA

TBB Risk Merkezi, nisan ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, bu yılın nisan ayında protesto edilen toplam 73 bin senedin  parasal tutarı 947 milyon lira oldu. Protesto edilen senet adedi ve tutarı,  nisanda geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 41 azaldı. Aynı  dönemde senet tutarında görülen düşüş eğilimi devam ederken, senet adedinde artış  görüldü.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise protesto edilen toplam 240 bin  senedin tutarı 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında, 2019'un  aynı dönemine göre senet adedi yüzde 28, tutarı da yüzde 31 düşüş kaydetti.

Ocak-nisan döneminde en fazla senedin protesto edildiği iller  İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa şeklinde sıralandı. Tutar olarak, Türkiye  genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul'dakiler oluştururken,  bunu yüzde 11,7 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4,3 ile Konya ve yüzde 3,3  ile Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli,  Bayburt ve Kilis oldu.




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