Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 0,49 puan azalarak 75,16`ya düştü.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
04.03.2020 15:19
Son güncelleme : 04.03.2020 15:19
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubat ayında bir önceki aya kıyasla 0,49 puan azalışla 75,16'ya indi. Endeks, Ocak 2020'de 75,65 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,35 puan gerileyerek 81,17'den 80,82'ye düştü.
Türk lirasının değeri, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,18 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,49 puan azaldı.
15:02112.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.220,19
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:026,0866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:026,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0448
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:02321,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,77
|Açılış
|: 321,65
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,07
|12.252.752
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.936
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,14
|23.466.383
|% 12,95
|
|TKNSA
|9,03
|230.498.883
|% 11,90
|
|CRFSA
|7,61
|66.263.629
|% 10,77
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|AVGYO
|1,99
|118.658.910
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.148.404
|% -5,06
|
|ASELS
|31,14
|1.059.112.906
|% 2,17
|
|THYAO
|11,96
|718.522.078
|% -2,13
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|GARAN
|10,49
|402.812.861
|% 2,94
|
|HALKB
|6,48
|300.652.841
|% -0,15
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|ODAS
|2,17
|245.166.304
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,59
|260.945.384
|% 1,17
|
|ADESE
|1,53
|150.672.417
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,50
|139.539.444
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7561
|7,7950
|% -0,46
|
|Frank
|6,3321
|6,3702
|% -0,44
|
|Riyal
|1,6154
|1,6235
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|9,99
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|30,18
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|14,60
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,69
|
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