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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

22.05.2020 10:26

Son güncelleme : 22.05.2020 10:49
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına  ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.  Buna göre, RKGE, mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan yükselerek 66,8  seviyesinden 76,9'a çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim  hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam  istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi  artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam  sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 11,2 puan artarak 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

GELECEK 3 AYDA ÜRETİM HACMİNDE AZALIŞ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş  miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine  olan seyir güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler güçlenerek, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin  mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak  devam etti.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan  seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit  sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı  gözlemlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 12,5'E DÜŞTÜ

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir güçlenerek devam ederken, gelecek 3 ayda artış olacağını  bekleyenler lehine olan seyir ise zayıflayarak devam etti.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin azalış yönlü beklentiler artış  bekleyenler lehine döndü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE  beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 12,5 seviyesinde  gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2'ye, aynı  kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 52,5'e yükselirken, daha  kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39,3'e geriledi.




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