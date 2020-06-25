Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü yükseliş kaydettiğini belirtti.
`Reel sektör güveni güçlü yükseliş kaydetti`
25.06.2020 09:43
Son güncelleme : 25.06.2020 09:50
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi.
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En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|2,90
|7.689.972
|% 31,57
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|YKGYO
|4,68
|124.832.722
|% 0,00
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|SODA
|6,15
|339.113.576
|% 0,00
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|THYAO
|12,40
|668.924.574
|% 0,00
|
|KRDMB
|3,15
|324.149.344
|% 0,00
|
|DENGE
|1,44
|543.939
|% 0,00
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|BRISA
|12,31
|31.093.393
|% 0,00
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|EUHOL
|1,81
|14.612.483
|% 0,00
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|EKGYO
|1,90
|454.156.298
|% 0,00
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|GSRAY
|2,96
|344.453.106
|% 0,00
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|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
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|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 0,00
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 0,00
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4838
|8,5263
|% -0,02
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|Frank
|7,1998
|7,2431
|% 0,00
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|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,40
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.536
|-0,20
|
|Tam
|2.589
|2.602
|1,80
|
|Yarım
|1.258
|1.273
|0,80
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
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|B. Petrol
|39,96
|39,96
|-0,35
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