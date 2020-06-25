`Reel sektör güveni güçlü yükseliş kaydetti`













DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran'dan bir güzel haber daha. Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek" dedi.