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Rekabet Kurulu 312 dosyayı karara bağladı

06.03.2020 10:44

Son güncelleme : 06.03.2020 10:44
Rekabet Kurulu, görev alanına giren konularda geçen yıl 312 dosyayı karara bağladı.



AA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde 2019 yılına ilişkin verilerin yer aldığı rapor yayımlandı.

Rekabet Kurulu'nun, sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin bilgiler ve yapılan soruşturmaları da içeren rapora göre, Kurul geçen yıl 312 dosyayı sonuçlandırdı.

Söz konusu kararların 208'i birleşme ve devralma dosyasından oluşurken, 69'unun rekabet ihlali ve 35'inin muafiyet ile menfi tespit alanında olduğu görüldü.

Kurul, 2019'da 29 soruşturma başlattı. Geçen yıl tamamlanan 15 soruşturmanın 10'unda rekabet ihlallerine uygulanan toplam idari para cezası 237 milyon 674 bin 114 lira oldu.

Birleşme ve devralma alanında 208 işlemin bildirimini alan Kurul, 185'ine izin, 2'sine koşullu izin verdi. Kurul, 21 bildirimi de kapsam dışı olarak değerlendirdi.






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