Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı. Kurul, Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ`nin bir kısım payının Çetin Yılmaz tarafından devralınmasına ve Yılmaz`ın devraldığı paylardan bir kısmını İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ`ye, bir kısmını da Derya Bülent Kuş`a devretmesi işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
26.06.2020 16:08
Son güncelleme : 26.06.2020 16:08
AA
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'nin bir kısım payının Çetin Yılmaz tarafından devralınmasına ve Yılmaz'ın devraldığı paylardan bir kısmını İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye, bir kısmını da Derya Bülent Kuş'a devretmesi işlemine izin verdi.
Unico Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ aracılığıyla SBK Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Fragar (Europe) SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.
OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH ve OceanConnect Marine Services LLC'nin tek kontrolünün hisse ve varlık devri yoluyla Bunker Holding A/S tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation'ın kontrolündeki Japan Polypropylene Corporation ile PTT Public Company Limited'in kontrolündeki IRPC Public Company Limited tarafından Mytex Polymers (Thailand) Co.'nun ortak kontrolünün devralınması işlemi uygun bulundu.
BASF SE'nin yapı kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün, küresel bir özel sermaye şirketi olan Lone Star Funds'ın yatırım fonu Lone Star Fund XI, L.P.'nin dolaylı iştiraki LSF11 Skyscraper Investments S.à.r.l tarafından devralınması işlemi onaylandı.
15:52114.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 792,35
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:526,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:527,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:52388,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,78
|Açılış
|: 388,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.400.556
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.479.733
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.546
|% 9,87
|
|MIPAZ
|4,07
|47.378.653
|% 9,70
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.652.060
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,26
|231.999.729
|% -5,54
|
|IHGZT
|4,49
|26.791.213
|% -5,27
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,21
|933.935.804
|% 4,21
|
|ODAS
|2,36
|579.587.419
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,03
|564.395.878
|% 0,66
|
|KARSN
|2,78
|553.012.052
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,61
|509.628.378
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,61
|509.628.378
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|579.587.419
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,21
|933.935.804
|% 4,21
|
|KARSN
|2,78
|553.012.052
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,03
|564.395.878
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4646
|8,5071
|% -0,27
|
|Frank
|7,2053
|7,2487
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,31
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.534
|-5,90
|
|Tam
|2.590
|2.601
|-6,00
|
|Yarım
|1.258
|1.272
|-3,00
|
|Çeyrek
|629
|637
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:06AYEN
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 483, 874 adet işlem
-
16:05SONME
Yüzde 5.71 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 748 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, PETKM, ARCLK
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 621, 37 artarak (% 0.58 ) 106, 916
-
16:04
SARKY, MIPAZ, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında