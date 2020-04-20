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Rekor yükseliş sonrası altın fiyatlarında son durum ne?

20.04.2020 09:13

Son güncelleme : 20.04.2020 16:10
Gram altın geçen hafta 388 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor yükselişten sonra cuma gününü 378 lira seviyelerinde tamamlayan gram altın bugün ise 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 liradan, Tam altın da 2.468 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı cuma gününü 378,5 lira seviyelerinde tamamlamıştı. Çeyrek altın 623 liradan, Tam altın da 2.488 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı 1.699 dolarda dengelenmişti.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Gram altın geçen haftaya yükselişle başlamasının ardından 388 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor yükselişten sonra 378 lira seviyelerinde seyreden gram altın bugün ise 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 liradan, Tam altın da 2.468 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.686 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz  likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu  toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI  verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

 





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Altın Gr. 375 376 0,40  
Cumhuriyet 2.414 2.469 -54,70  
Tam 2.485 2.544 -52,50  
Yarım 1.207 1.236 -27,40  
Çeyrek 605 618 -13,70  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 0,05  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,00  
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