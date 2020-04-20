Gram altın geçen hafta 388 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor yükselişten sonra cuma gününü 378 lira seviyelerinde tamamlayan gram altın bugün ise 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 liradan, Tam altın da 2.468 liradan satılıyor.
Rekor yükseliş sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
20.04.2020 09:13
Son güncelleme : 20.04.2020 16:10
Altının gram fiyatı cuma gününü 378,5 lira
seviyelerinde tamamlamıştı. Çeyrek altın
623 liradan, Tam altın da 2.488 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı 1.699 dolarda dengelenmişti.
GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU
Gram altın geçen haftaya yükselişle başlamasının ardından 388 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Rekor yükselişten sonra 378 lira seviyelerinde seyreden gram altın bugün ise 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 liradan, Tam altın da 2.468 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.686 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Öte yandan Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.
Yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para
Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
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BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.161
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.367
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.537.277
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.399.569
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|150.609.603
|% -8,91
|
|SANFM
|6,93
|9.666.434
|% -7,35
|
|GARAN
|8,36
|579.075.771
|% -0,36
|
|ASELS
|27,28
|525.842.081
|% 0,59
|
|THYAO
|10,53
|514.725.231
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,25
|363.895.233
|% 3,50
|
|MGROS
|30,14
|301.821.747
|% 3,36
|
|ISFIN
|3,25
|363.895.233
|% 3,50
|
|KARSN
|1,51
|146.710.578
|% 3,42
|
|YKBNK
|1,99
|188.942.718
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,79
|241.383.563
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.411.565
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6098
|8,6530
|% -0,33
|
|Frank
|7,1468
|7,1899
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8450
|1,8542
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|3,35
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,70
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,50
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-1,61
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