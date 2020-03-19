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Rolls Royce üretime ara verdi

19.03.2020 13:54

Son güncelleme : 19.03.2020 13:54
Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood`daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu.



İHA

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, Goodwood'daki üretim tesislerindeki çalışmalara, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 2  hafta boyunca ara vereceklerini duyurdu.

Şirket çalışanlarının sağlığını ve refahını daha da güvence altına almak için alınan bu ara verme kararını, bu süre bittikten sonra, daha önceden planlanmış olan  iki haftalık bakım için yapılacak Paskalya tatili takip edecek.

Şirketin günlük çalışmaları, West Sussex'teki Goodwood Estate'teki  şirketin merkezinde iş başında kalacak olan veya evden çalışacak merkez ofis çalışanları tarafından devam ettirilecektir. Sosyal mesafe  önlemleri hakkında, şirket genelinde bütün çalışanlar da  bilgilendirildi. Karar, İngiltere Hükümeti tarafından Covid-19  virüsüyle mücadele etmek için yapılacak ek önlemlerin açıklanmasınını  ardından alındı.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Bu kolay  alınabilecek bir karar değildi, ama iş gücümüzü oluşturan olağanüstü  insanların sağlığı ve esenliği her şeyden önce aklımızdaydı. Rolls-Royce'un evinde, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz ve  bu olağanüstü zamanda, sağladığımız bu esnekliğin parlayacağından  şüphemiz yok. Derin müşteri odaklı bir şirket olarak, üretimimizi duraklatma kararının, bu zor zamanlarda anlayışlarını beklerken özür  dilediğimiz birkaç değerli müşterimize rahatsızlık vereceğinin de farkındayız.”




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