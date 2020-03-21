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Rolls-Royce ve EUAS International ICC mutabakat zaptı imzaladı

21.03.2020 11:43

Son güncelleme : 21.03.2020 11:54
Rolls-Royce ile EUAS International ICC, kompakt nükleer santrallerin (SMR) teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ve üretim imkanlarını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.



AA

Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin santralleri tasarlayan konsorsiyumun bir üyesi olarak imzaladığı mutabakat zaptı, konsorsiyuma ait güç santralinin kurulması için teknik, lisanslama, ticari ve  yatırımla ilgili hususların, muhtemel inşa süreçlerinin ve Türkiye ile global  pazar potansiyelinin incelenmesini taahhüt ediyor.

Mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışma, düşük  karbonlu enerji sistemlerinin geliştirilmesine yardım edecek. Söz konusu mutabakat zaptı kapsamında gelecek iki yıl boyunca aşamalı bir iş birliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Konsorsiyum Direktörü  David Orr, iklim değişikliğinin ekonomik fırsata çevrilmesinin mümkün olduğunu  belirterek şunları kaydetti:

"Ekonomik ve kurulumu hızlı olan güç santralimiz, bölgede on binlerce  kişiye iş imkanı yaratacak. Bu proje ayrıca, onlarca yıl boyunca refahı ve yaşam  kalitesini artıracak cazip bir yatırım. Türkiye'nin yerel ve bölgesel nükleer  enerji fırsatları inanılmaz derecede heyecan verici. Konsorsiyumumuza ait güç  santralinin Türkiye'de enerji, ekonomi ve sanayi hedeflerini nasıl  destekleyeceğini araştırmak için sabırsızlanıyoruz."





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