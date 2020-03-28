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Rosatom`dan corona önlemlerine ilişkin açıklama

28.03.2020 12:41

Son güncelleme : 28.03.2020 12:41
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom`un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen yurt dışındaki nükleer güç santrallerinin inşasına devam ettiklerini bildirdi.



AA

Lihaçev yaptığı yazılı açıklamada, Rosatom'un, söz konusu sağlık krizinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek ve tüm ilgili sözleşmelerde öngörülen zaman çizelgelerine uygun şekilde müşterilerilerine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Güvenliğin Rosatom'un temel değeri olduğunu vurgulayan Lihaçev,  nükleer güvenliği sağlamanın, çalışanlarla halkın yaşamını ve sağlığını korumanın ilk ve en büyük öncelikleri olduğunu, her türlü acil durum için planlar yaptıklarını ifade etti.

Lihaçev, şu anda Rusya'nın tüm nükleer santrallerinde, personelin düzenli sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere ek önlemler aldıklarını  belirterek, mümkün olduğunca çok çalışan için uzaktan çalışma sistemi  getirdiklerini, kişisel koruyucu ekipman ve hijyenle ilgili ürünleri toplu olarak  satın aldıklarını, üretim tesisleri ve araçları sürekli dezenfekte ettiklerini ve  tüm iş seyahatlerini iptal ettiklerini bildirdi.

Nükleer santral inşaat sahalarında da benzer önlemler aldıklarına dikkati çeken Lihaçev, şunları kaydetti:

"Corona virüsün birçok ülkede yayılmasıyla ilgili zorluklara rağmen  ihracatını yaptığımız tüm yeni yapılarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki personel  güvenliğini sağlamak için bu ülkelerdeki inşaat sahalarımızda en katı önlemler  alınmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin hastalık kontrol hizmetlerinin ve  hükümetlerinin tavsiyelerini dikkate alıyoruz. Karantina ve personel tahliyesi  dahil olmak üzere, eğer söz konusu önlemler yerel yetkililer tarafından  getirilmişse, bu enfeksiyonun yayılmasına karşı önlemleri güçlendirmek için  tamamen hazırız."

Rosatom yurt dışında, aralarında Türkiye'nin ilk nükleer enerji  santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu 36 nükleer güç ünitesinin inşası projesinde yer alıyor.






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