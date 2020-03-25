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Rus ekonomisinde küçülme sinyali

25.03.2020 13:43

Son güncelleme : 25.03.2020 13:43
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, "Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek" dedi.



AA

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını konusunda ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Virüs salgını nedeniyle sanayide çok sayıda üretimin durduğuna işaret  eden Kudrin, “Üretim zincirlerindeki bozulma nedeniyle Rus ekonomisi bu yıl büyük  ihtimalle büyüyemeyecek.” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin öngörülere dair hazırlıkların devam ettiğini  belirten Kudrin, “Şu anda aslında yumuşak konuştuğumu söyleyebilirim, çünkü  tahminler şu anda hazırlanıyor. Ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl  küçülecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’da son 24 saatte 163 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 658’e ulaştı.   





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