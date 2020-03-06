Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.
Rus piyasalarında düşüş devam ediyor
06.03.2020 14:29
Son güncelleme : 06.03.2020 14:29
AA
Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,86 değer kaybederek Ocak 2019’dan bu yana ilk defa 68 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 0,4 düşerek 77'ye geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 4,3 değer kaybederek 2695 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 6,6'nın üzerinde azalarak 1250 puana kadar geriledi.
Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret etti.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önerdiği 1,5 milyon varillik ek kesintilere, özellikle Rusya'nın sıcak bakmaması nedeniyle petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı da Rus piyasalarında etkili oluyor.
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 48 doların altına inerek son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
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