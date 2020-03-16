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Rus piyasalarında kayıplar devam ediyor

16.03.2020 13:41

Son güncelleme : 16.03.2020 13:41
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde devam ediyor.



AA

Corona virüs salgınının yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek  74,6 seviyesine, euro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak  973 puana kadar geriledi.

Analistler, corona virüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde  6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.





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