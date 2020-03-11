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Rusya, OPEC teknik komite toplantısına katılacak

11.03.2020 11:53

Son güncelleme : 11.03.2020 11:53
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus temsilcilerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan teknik komitenin bu ay düzenleyeceği toplantıya katılacağını açıkladı.



AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile  örgüte üye ülkeler arasında OPEC tüzüğü çerçevesinde yürütülen ilişkilerin devam  ettiğini bildirdi.

Küresel petrol piyasalarındaki durumu OPEC ülkeleriyle birlikte takip  etmeyi sürdürdüklerini belirten Novak, "Rus temsilciler mart ayındaki teknik  komite toplantısına katılacak." ifadesini kullandı.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi  ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının  ardından Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.

Novak, dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülkesinin kısa vadede günlük üretimini 250-300 bin varil, genel olarak ise 500  bin varil düzeyinde artırabileceğini belirtmiş ve petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını kaydetmişti.  





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