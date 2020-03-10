GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı

10.03.2020 10:32

Son güncelleme : 10.03.2020 11:03
Brent petrolün varil fiyatı Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yüzde 30 oranında düşmüştü. Hemen ardından Rusya Maliye Bakanlığı "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise Rusya Merkez Bankası, rubledeki hızlı değer kaybı sonrası piyasada oynaklığı azaltmak için 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları yüzde 10’u aşan kayıplarla açıldı.



FOREKS/AA

Rusya Merkez Bankası, 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı. Banka döviz piyasasına yapacağı müdahalenin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.

Rusya MB'nin döviz satış kararı, rezervler için günlük döviz alımlarını 30 gün süre ile askıya alma kararının ardından geldi.

Banka ayrıca, finansal istikrarı korumak için ek enstrümanlar kullanmaya hazır olduğunu da belirtti.

"DÜŞÜK PETROL FİYATLARINA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ"

Brent petrolün varil fiyatı Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yüzde 30 oranında düşmüştü.

Rusya Maliye Bakanlığı ise bunun üzerine ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulunmuştu.

RUSYA'DA PİYASALAR SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 16'nın  üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016’dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, euro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat  2016’dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.

Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil  başına fiyatı 9 Mart’ta yüzde 30’dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı yüzde 8,3 artarak 37,22  dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.   













uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:47105.460
Değişim :  1,87% |  1.936,39
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
En Yüksek
106.495 En Düşük
105.131
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 3,56 1.182.097 % 11,95  
DOKTA 24,60 2.368.277 % 10,81  
BRKSN 4,50 16.863.724 % 10,57  
DESPC 5,37 8.515.150 % 9,59  
DGATE 7,85 8.234.132 % 9,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9798 8,0199 % -0,69  
Frank 6,5503 6,5898 % -0,92  
Riyal 1,6286 1,6367 % -0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -18,21  
Altın Gr. 327 328 -4,26  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,08 17,10 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,01  
B. Petrol 36,05 36,05 1,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru