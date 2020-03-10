Brent petrolün varil fiyatı Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yüzde 30 oranında düşmüştü. Hemen ardından Rusya Maliye Bakanlığı "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise Rusya Merkez Bankası, rubledeki hızlı değer kaybı sonrası piyasada oynaklığı azaltmak için 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları yüzde 10’u aşan kayıplarla açıldı.
FOREKS/AA
Rusya 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı
10.03.2020 10:32
Son güncelleme : 10.03.2020 11:03
Rusya Merkez Bankası, 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı. Banka döviz piyasasına yapacağı müdahalenin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.
Rusya MB'nin döviz satış kararı, rezervler için günlük döviz alımlarını 30 gün süre ile askıya alma kararının ardından geldi.
Banka ayrıca, finansal istikrarı korumak için ek enstrümanlar kullanmaya hazır olduğunu da belirtti.
"DÜŞÜK PETROL FİYATLARINA 6-10 YIL DAYANABİLİRİZ"
Brent petrolün varil fiyatı Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yüzde 30 oranında düşmüştü.
Rusya Maliye Bakanlığı ise bunun üzerine ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar
seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulunmuştu.
RUSYA'DA PİYASALAR SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 16'nın üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016’dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016’dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.
Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil başına fiyatı 9 Mart’ta yüzde 30’dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı
yüzde 8,3 artarak 37,22 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.