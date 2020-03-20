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Rusya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

20.03.2020 14:29

Son güncelleme : 20.03.2020 14:35
Rusya Merkez Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün oluşturduğu riskler nedeniyle faizi yüzde 6 seviyesinde tutma kararı aldı.



AA

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şubat ve mart aylarında dış etkenlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bankanın tahminlerinde önemli saplamalar yaşandığı vurgulandı.

Söz konusu dış etkenlerin başlıca nedeni olarak Kovid-19 salgınının ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gösterildiği açıklamada, Rus ekonomisinde büyümeye yönelik sürecin önemli oranda Kovid-19 salgınına bağlı olduğu belirtildi.

Rus rublesindeki zayıflamanın, enflasyon üzerinde geçici bir baskı yaratmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, "Ülke ekonomisindeki mütevazı büyüme, yerini ileriki çeyreklerde azalan ekonomik faaliyetlere bırakabilir. Rus ekonomisi, hükümetin Kovid-19 salgını ve finansal piyasa oynaklığına karşı uygulamaya koyacağı önlem adımlarından destek alacak." değerlendirmesine yer verildi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 6’ya düşürmüştü.





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