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Rusya Merkez Bankası`ndan faiz indirimi sinyali

17.04.2020 13:47

Son güncelleme : 17.04.2020 13:57
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bankanın gelecek hafta yapılacak toplantısında faiz indiriminin "ana senaryo" olarak değerlendirileceğini söyledi.



AA

Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rus ekonomisindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomiyi zor bir yılın beklediğine işaret eden Nabiullina, “Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre küresel ekonomi bu yıl yüzde 3 küçülecek. Bu 2008-2009’da  yaşanan küresel mali krizden çok daha derin bir küçülme.” dedi.

Enflasyonun belirli ürünlere yönelik artan talep nedeniyle kısmen  yükseldiğini belirten Nabiullina, “Ancak bu yükselişin geçici olduğunu  düşünüyoruz. Gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz indirimini ana senaryo  olarak değerlendireceğiz. Faiz artırımına yönelik bir karar ise olası değil.”  diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 24 Nisan’da yapılacak. Banka geçen ay gerçekleştirdiği son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 6 seviyesinde tutmuştu.

 




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