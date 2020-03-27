Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.
Rusya piyasalarında düşüş sürüyor
27.03.2020 10:51
Son güncelleme : 27.03.2020 10:51
AA
Corona virüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,8 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 0,7 düşerek 85,97'ye geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 2473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,6'nın üzerinde azalarak 1000 puana kadar geriledi.
Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla Kovid -19 salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 26 dolardan işlem görüyor.
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