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Rusya ve Suudi Arabistan`ın ortak yatırımı ertelendi

16.03.2020 13:57

Son güncelleme : 16.03.2020 13:57
Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu`ndan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet`e yüzde 30,7`lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma ertelendi.



AA

Rus haber ajansı TASS'ın, RDIF temsilcisine dayandırdığı haberinde, piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Novomet'in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik sürecin süresiz olarak ertelendiği belirtildi.

Novomet'in yüzde 30,7'lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, Ekim 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

Rusya'nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet'in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017'de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyordu.





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