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Rusya`da hizmet sektörü PMI düştü

07.05.2020 13:10

Son güncelleme : 07.05.2020 13:10
Rusya`da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 24,9 puanlık azalışla 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.



AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 24,9  puan azalarak 12,2 puana geriledi.

Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen  müşteri talebi nedeniyle endeks, Ekim 2001'den bu yana en düşük seviyesini  kaydetti.

Rusya'da imalat sanayi PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan  azalarak 31,3 puana gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında  küçülmesini bekliyor.  





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