Rusya`da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 24,9 puanlık azalışla 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.
Rusya`da hizmet sektörü PMI düştü
07.05.2020 13:10
Son güncelleme : 07.05.2020 13:10
AA
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, hizmet sektörü PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 24,9 puan azalarak 12,2 puana geriledi.
Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen müşteri talebi nedeniyle endeks, Ekim 2001'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Rusya'da imalat sanayi PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan azalarak 31,3 puana gerilemişti.
Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini bekliyor.
12:5598.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 298,86
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
12:557,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2609
En Düşük
7,1808
12:557,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8535
En Düşük
7,7461
12:55394,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,05
|Açılış
|: 394,35
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,94
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.882.265
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,36
|8.632.787
|% -6,56
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,09
|13.345.038
|% -5,26
|
|KRDMD
|2,63
|914.887.542
|% 6,05
|
|THYAO
|10,70
|387.240.141
|% 1,33
|
|PETUN
|22,12
|364.483.123
|% 9,94
|
|GARAN
|8,09
|351.208.430
|% 0,25
|
|ULUUN
|10,38
|290.789.209
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,63
|914.887.542
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,20
|260.744.642
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,14
|155.374.591
|% 1,42
|
|PETKM
|3,61
|242.474.072
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|113.959.750
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9230
|8,9677
|% 0,72
|
|Frank
|7,3936
|7,4382
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9227
|1,9323
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,79
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.573
|24,00
|
|Tam
|2.595
|2.640
|24,50
|
|Yarım
|1.266
|1.290
|12,00
|
|Çeyrek
|631
|645
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|30,94
|30,94
|1,22
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