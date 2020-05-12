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Rusya`da otomobil satışlarında tarihi düşüş!

12.05.2020 14:58

Son güncelleme : 12.05.2020 14:58
Rusya’da yeni hafif ticari araç satışları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.



AA

Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yapılan  açıklamaya göre, ülkede geçen ay 38 bin 922 hafif ticari araç satıldı.

Söz konusu miktarın bir önceki aya kıyasla yüzde 72,4 daha az olduğuna  işaret edilen açıklamada, “Kovid-19 önlemleri nedeniyle araba satışları durma  noktasına geldi. Nisanda hafif ticari araç satışları yüzde 72,4 azalarak tarihin  en büyük düşüşünü yaşadı.” değerlendirmesine yer verildi.

Yaşanan düşüş nedeniyle otomotiv sektöründe çeşitli yapısal  değişikliklerin yapılmasının gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Mayıs  ayında da çok iyi satış rakamlarına ulaşılması zor görünüyor.” ifadeleri yer  aldı.

Rusya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart’tan bu yana devam eden  çalışanlara yönelik idari izin süreci bugün sona erdi.




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