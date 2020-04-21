Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Rus piyasaları güne kayıplarla başladı.
Rusya`da piyasalar düşüşle açıldı
21.04.2020 10:41
Son güncelleme : 21.04.2020 10:49
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,7 değer kaybederek 6 Nisan'dan bu yana ilk defa 76 seviyesine çıkarken, euro
karşısında da yüzde 0,5 düşerek 82,37'ye geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 2485 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 3 azalarak 1036 puana kadar geriledi.
ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,6 dolar seviyesine kadar inmişti.
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 23,6 dolardan işlem görüyor.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 98.368
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|Önceki Kapanış
|: 98.946
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En Düşük
97.539
10:326,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 378,49
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379,73
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|2.735.525
|% 10,00
|
|PINSU
|4,87
|7.131.810
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|GLRYH
|5,89
|518.373
|% 9,89
|
|QNBFB
|51,90
|99.824
|% -6,57
|
|SANFM
|6,30
|447.087
|% -6,53
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|116,90
|6.752.910
|% -5,34
|
|ULAS
|1,84
|136.878
|% -4,66
|
|GARAN
|8,29
|162.606.010
|% -1,19
|
|THYAO
|10,48
|154.303.039
|% -1,50
|
|ASELS
|26,98
|148.382.661
|% -1,53
|
|ODAS
|1,63
|138.685.442
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,50
|124.994.212
|% 8,23
|
|ODAS
|1,63
|138.685.442
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,50
|124.994.212
|% 8,23
|
|IHLGM
|1,07
|34.146.589
|% -1,83
|
|ISFIN
|3,25
|67.828.219
|% -1,81
|
|KRDMD
|2,21
|46.335.484
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6152
|8,6584
|% 0,16
|
|Frank
|7,1472
|7,1903
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|0,92
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.491
|6,50
|
|Tam
|2.503
|2.567
|6,60
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|3,30
|
|Çeyrek
|610
|624
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,70
|23,70
|-1,87
|
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