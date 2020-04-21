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Rusya`da piyasalar düşüşle açıldı

21.04.2020 10:41

Son güncelleme : 21.04.2020 10:49
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Rus piyasaları güne kayıplarla başladı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar karşısında yüzde  0,7 değer kaybederek 6 Nisan'dan bu yana ilk defa 76 seviyesine çıkarken, euro karşısında da yüzde 0,5 düşerek 82,37'ye geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek  2485 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 3 azalarak 1036 puana kadar geriledi.

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol  teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün  üzerinde değer kaybederek eksi 37,6 dolar seviyesine kadar inmişti.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 23,6 dolardan işlem görüyor. 

 

 




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