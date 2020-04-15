Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkedeki petrol ihracat vergisinin ton başına 52 dolardan yüzde 87 azaltılarak 6,8 dolara düşürüleceğini açıkladı.
Rusya`dan büyük jest! 1 Mayıs`ta başlıyor
15.04.2020 15:02
Son güncelleme : 15.04.2020 15:45
AA
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Ural petrolünün ihracat fiyatının 15 Mart ile 14 Nisan arasında varil başına 19 dolar, ton başına 138 dolar
seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.
Söz konusu fiyat nedeniyle ülkede petrol ihracatından alınan verginin düşürülmesine karar verildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Hesaplamalar doğrultusunda, petrol ihracat vergisi 1 Mayıs itibarıyla ton başına 52 dolardan 6,8 dolara düşürülecek.” denildi.
Rusya’daki petrol sektörüne yönelik yürürlükteki vergi sistemine göre, petrol fiyatlarının düşmesi halinde, ülkedeki petrol şirketlerinin federal bütçeye aktardığı vergi oranları da belirli oranlarda düşüyor.
Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda dün 30 doların altına gerilemişti.
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