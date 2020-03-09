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Rusya`dan petrol açıklaması: 6-10 yıl dayanabiliriz

09.03.2020 11:01

Son güncelleme : 09.03.2020 11:01
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, "Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." açıklamasında bulundu.



AA

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, “Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli  düzeyde.” denildi.

Rusya’nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2’sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık  138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl  boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek  düzeyde.” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.





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