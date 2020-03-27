Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
27.03.2020 11:15
Son güncelleme : 27.03.2020 11:15
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 11 trilyon 118,0 milyar ruble olan parasal taban, 20 Mart haftası itibarıyla 11 trilyon 282,1 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
10:5991.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 244,39
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:596,4402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0447
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
10:597,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0470
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1120
En Düşük
7,0479
10:59336,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,54
|Açılış
|: 336,04
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|10.114.117
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.848.848
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|26.649.497
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|17.793.385
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.641.293
|% -9,86
|
|QNBFL
|120,00
|962.459
|% -6,90
|
|GLRYH
|2,51
|2.948.036
|% -5,64
|
|QNBFB
|37,00
|371.588
|% -4,39
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|THYAO
|9,49
|345.749.082
|% 2,59
|
|GARAN
|8,09
|195.300.443
|% 1,89
|
|ASELS
|24,16
|162.390.227
|% -0,41
|
|IPEKE
|8,35
|98.419.961
|% 5,43
|
|KOZAA
|10,10
|86.910.027
|% 2,96
|
|IHLGM
|0,90
|52.976.651
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,48
|24.005.448
|% 4,35
|
|ODAS
|1,35
|68.406.796
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,95
|82.016.539
|% 0,52
|
|THYAO
|9,49
|345.749.082
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8425
|7,8819
|% 0,78
|
|Frank
|6,6594
|6,6996
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7107
|1,7193
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,22
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,53
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|-0,30
|