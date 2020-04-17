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S&P, ABD`nin büyüme tahminini düşürdü

17.04.2020 09:32

Son güncelleme : 17.04.2020 09:32
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s (S&P) yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, daha önce yüzde 1,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5,3 daralacağını öngördü.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19  salgınıyla mücadeleye yönelik önlemler kapsamında, nüfusun yüzde 90'dan fazlası  için "evde kal" çağrısında bulunulduğuna ve ülkedeki ekonomik faaliyetin  durduğuna dikkat çekildi.

Ülke ekonomisine ilişkin görünümün kötüleştiğine işaret edilen  açıklamada, mart ayında yapılan tahminlere göre yüzde 1,3 küçülmesi öngörülen ABD  ekonomisinin, 2020'de yüzde 5,3 daralmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mevcut resesyonun, ekonomik faaliyeti yüzde 11,8  azaltmasının beklendiği ve bunun 2008-2009 Küresel Finansal Kriz dönemindeki  ekonomik faaliyette görülen azalmanın neredeyse 3 katı olduğu aktarıldı.

Ülkedeki işsizlik oranının da mayısta yüzde 19'a ulaşabileceğinin  belirtildiği açıklamada, ekonomik toparlanmanın kademeli olacağı ve ekonominin,  yılın üçüncü çeyreğinde normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan S&P'den yapılan bir diğer açıklamada, Kovid-19 salgınının  etkisiyle küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,4 daralmasının beklendiği bildirildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkisinin, düşünülenden daha yoğun  olduğunun vurgulandığı açıklamada, küresel ekonomik büyümenin ise 2021'de yüzde  5,9 seviyesinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin, bu yıl yüzde 7,3 küçülmesinin  beklendiği aktarıldı.





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