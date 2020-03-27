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S&P, Euro Bölgesi ve İngiltere`yi uyardı

27.03.2020 09:55

Son güncelleme : 27.03.2020 10:26
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s (S&P), Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağını, 2021`de ise en az yüzde 3`lük bir toparlanma göstereceğini öngördü.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik maliyetinin Avrupa için hızla arttığı kaydedildi.

Euro Bölgesi ve İngiltere'nin resesyonla karşı karşıya olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kasım 2019'da yaptığımız tahminlere kıyasla, gayrisafi  yurtiçi hasılanın (GSYH),  corona virüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle bu  yıl yaklaşık yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Bu, 2020'de 420 milyar avroluk bir  kaybın olacağını gösteriyor. 2021'de en az yüzde 3'lük bir toparlanma  bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin çalışanlarla şirketlere  yardımcı olmak için benzeri görülmemiş mali politika paketlerini hayata geçirdiği  hatırlatılarak, hızla alınan cesur politika tedbirlerinin ekonomideki kalıcı  kayıpların önlenmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Risklerin hala aşağı yönlü olduğunun aktarıldığı açıklamada, salgının öngörülenden daha uzun sürebileceği ve daha çok yayılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, iş yerlerinin 4 aylık bir süre boyunca kapalı kalma ihtimalinin Euro Bölgesi ekonomisinde yüzde 10'lara kadar bir düşüşe neden olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.





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