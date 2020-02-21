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S&P: Koronavirüs ciddi risk oluşturuyor

21.02.2020 11:23

Son güncelleme : 21.02.2020 11:29
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor`s Global, hızla gelişen Covid-19 salgınının, küresel ekonomi ve kredi koşulları üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı.



DHA

Standard & Poor's (S&P) Global'in "Küresel Kredi Koşulları: Coronavirus Kredi Görünümü Üzerine Gölge Düşürüyor" başlıklı raporunda, "Virüs öncelikle ve her şeyden çok Çin'de olmak üzere, Asya-Pasifik bölgesindeki kredi koşulları üzerinde oldukça yüksek risk oluşturuyor" denildi.

Risk değerlendirmelerinin öncelikle, hızlı gelişen salgına karşın henüz olası etkiler üzerinde bir somut veri içermediğine işaret edilen raporda, buna karşın Çin'in büyüme görünümü üzerinde ciddi kısa vadeli etkilerine dikkat çekildi.

S&P Global'in bir başka raporuna göre de, dünya hükümetleri yalnızca 2020'de 8.1 trilyon dolar borçlanacaklar ve toplam kamu borçları yıl sonunda 53 trilyon dolara yükselecek.

Bu yıl yapılacak borçlanmanın yüzde 70'ini hükümetlerin vadesi gelen uzun vadeli borçlarının refinansmanının oluşturacağını öngören S&P, yeni borçlanmanın ise global GSYH'nin yüzde 2.6'sı düzeyinde 2.3 trilyon dolar olmasının beklendiğini vurguladı. Buna göre, bu yıl en yüksek borçlanmayı 3.0 trilyon dolar ile ABD ve 1.75 trilyon dolar ile Japonya yapacak ve bu iki ülke toplam borçlanmanın neredeyse yüzde 60'ını gerçekleştirecek.




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