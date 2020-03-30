Standard & Poor`s (S&P) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Reytingler Direktörü Frank Gill, İtalya`nın kredi notunun acilen yeniden düzenlenmesi için bir ihtiyaç olmadığını bildirdi.
S&P`den İtalya`nın kredi notuna ilişkin değerlendirme
30.03.2020 17:16
Son güncelleme : 30.03.2020 17:26
AA
S&P'nin düzenlediği telekonferansa katılan Gill, İtalyan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İtalya'nın kredi notunun acilen düzenlenmesi için acil bir ihtiyaç olmadığını belirten Gill, merkez bankası desteğinin destekleyici unsur olduğunu vurguladı.
Gill, İtalya'nın borçlarını çevirebildiğini, yeniden finansman riski ile karşı karşıya olmadığını söyledi.
Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 25 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklamıştı.
Öte yandan, İtalya'nın kamu borcu yaklaşık 2,7 trilyon euro
ile milli gelirinin yüzde 148,2 seviyesinde bulunuyor.
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