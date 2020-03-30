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S&P`den İtalya`nın kredi notuna ilişkin değerlendirme

30.03.2020 17:16

Son güncelleme : 30.03.2020 17:26
Standard & Poor`s (S&P) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Reytingler Direktörü Frank Gill, İtalya`nın kredi notunun acilen yeniden düzenlenmesi için bir ihtiyaç olmadığını bildirdi.



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S&P'nin düzenlediği telekonferansa katılan Gill, İtalyan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın kredi notunun acilen düzenlenmesi için acil bir ihtiyaç olmadığını belirten Gill, merkez bankası desteğinin destekleyici unsur olduğunu vurguladı.

Gill, İtalya'nın borçlarını çevirebildiğini, yeniden finansman riski ile karşı karşıya olmadığını söyledi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 25 milyar euroluk bir teşvik  paketi açıklamıştı.

Öte yandan, İtalya'nın kamu borcu yaklaşık 2,7 trilyon euro ile milli gelirinin yüzde 148,2 seviyesinde bulunuyor.

 




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