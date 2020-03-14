GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

S&P`den resesyon uyarısı

14.03.2020 13:45

Son güncelleme : 14.03.2020 16:19
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını geciktirme aşamasının ve virüse yönelik önlemlerin Euro Bölgesi ekonomisini bu yılın ikinci yarısında teknik resesyona sürükleyebileceğini bildirdi.



AA

S&P, Kovid-19 salgınının Euro Bölgesi ekonomisine etkisine ilişkin, "Euronun düzensiz değer kazanımı Kovid-19'dan daha uzun süreli ekonomik zarar verebilir" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını geciktirme aşamasının ve kontrol altına almaya yönelik önlemlerin Euro Bölgesi ekonomisini bu yılın ilk  yarısında teknik bir resesyona sürükleyebileceği ifade edildi.

Euronun düzensiz bir şekilde değer kazanmasının kalıcı olması durumunda 2021'de büyümeye en büyük tehdit haline gelebileceğine dikkati çekilen raporda, euro ve ABD faiz oranları arasında daralan farkın euro üzerinde yukarı  yönlü bir baskı oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, Avrupa'ya büyük bir para akışı olmazsa bu durumun önümüzdeki aylarda Atlantik boyunca dalgalı sermaye akışına neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu raporda görüşlerine yer verilen S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, yükselen hisse senedi piyasaları ve petrol  fiyatlarındaki keskin dalgalanmaların Avrupa ekonomisi için gittikçe artan "fırtına tablosu"na katkı sunduğunu ifade etti.

Broyer, "Virüsün zirve zamanlamasına ilişkin belirsizlik, kredi itibarındaki olası ikinci aşama etkiler, maliye ve para politikası yanıtlarındaki etkililik ve corona virüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha  fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.605
Değişim :  2,10% |  1.965,72
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 822.878 % 10,00  
VESTL 9,90 41.754.536 % 10,00  
YGYO 0,44 16.037.094 % 10,00  
GUSGR 1,87 62.441.876 % 10,00  
ISBTR 31.322,30 1.986.915 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7879 7,8269 % -1,56  
Frank 6,6160 6,6559 % -0,70  
Riyal 1,6811 1,6895 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.530 1.530 -46,62  
Altın Gr. 311 311 -9,22  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 14,72 14,75 -1,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 -0,22  
B. Petrol 35,13 35,13 1,91  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru