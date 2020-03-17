GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sakarya ihracatta 53 ilin toplamını solladı

17.03.2020 11:44

Son güncelleme : 17.03.2020 11:47
Yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artıran Sakarya, şubatta 53 ilin toplam rakamından daha fazla dış satım yaparak Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini korudu.  

Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ülke ekonomisine güç katan Sakarya, şubatta 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat payıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış yakaladı.

Sakarya, toplamda 491 milyon 18 bin ihracat yapan 53 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin şubat ihracatında en büyük pay, yüzde 92,1 ile yine otomotiv sektörü  oldu. Sektörün yılın ikinci ayındaki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre  yüzde 13,69 artışla 466 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 7 milyon 311 bin dolarla demir ve demir dışı  metaller yer aldı. Bu sektörü 5 milyon 293 bin dolarla "makine ve aksamları", 5  milyon 265 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 4 milyon 601 bin dolarla "kimyevi  maddeler ve mamulleri" izledi.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 68 milyon 17 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 43,07 artış yaşandı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 49 milyon 214 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeye 2019 yılı şubat ayında yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,41 arttı. 

Bu ülkeleri 46 milyon 894 bin dolarla Fransa, 41 milyon 582 bin dolarla İtalya ve 33 milyon 861 bin dolarla Almanya izledi.

Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 61,41 ile İspanya'ya satışta kaydedildi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:3285.692
Değişim :  -2,50% |  -2.196,13
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
85.582
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 35.298.020 % 10,00  
MTRYO 4,60 119.297 % 9,52  
MMCAS 0,93 95 % 9,41  
EGCEY 0,40 5.959 % 8,11  
COSMO 1,87 161 % 7,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8424 7,8818 % -0,36  
Frank 6,7488 6,7894 % -0,25  
Riyal 1,7111 1,7197 % 0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.485 1.486 -29,21  
Altın Gr. 307 307 -5,98  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 12,51 12,55 -0,37  
Gümüş Gr. 2,63 2,63 -0,04  
B. Petrol 30,95 30,95 0,90  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru