Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
12.06.2020 09:59
Son güncelleme : 12.06.2020 10:22
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5, imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %14,9 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %30,4 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13,0, imalat sanayi sektörü endeksi %32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %12,4 azaldı.
10:06108.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -792,59
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.485
En Düşük
107.833
10:066,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0315
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:067,7056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7392
En Düşük
7,6998
10:06380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,71
|Açılış
|: 380,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|6,34
|40.225.926
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|YYAPI
|0,99
|16.423.260
|% 8,79
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,02
|85.708.555
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,96
|80.434.219
|% 1,03
|
|ASELS
|32,12
|79.539.204
|% -0,37
|
|GARAN
|8,11
|58.537.013
|% -0,61
|
|PETKM
|3,91
|56.141.004
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,96
|80.434.219
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,55
|30.107.503
|% -1,90
|
|YYAPI
|0,99
|16.423.260
|% 8,79
|
|TSKB
|1,23
|20.930.413
|% -0,81
|
|CEMAS
|1,23
|20.730.321
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5724
|8,6154
|% -0,27
|
|Frank
|7,2090
|7,2524
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,38
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.488
|2,80
|
|Tam
|2.535
|2.557
|2,90
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,39
|37,39
|-1,16
|