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Saudi Aramco`nun net karı azaldı

12.05.2020 11:16

Son güncelleme : 12.05.2020 11:16
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco`nun yılın ilk çeyreğinde net karı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 geriledi.



AA

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, şirketin  ocak-mart dönemine ilişkin net karı yüzde 25 düşüşle 16,66 milyar dolar oldu. Söz  konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 22,21 milyar dolar olarak  gerçekleşmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 71,81 milyar dolar gelir elde eden Saudi  Aramco, bu yılın aynı döneminde yüzde 16 düşüşle 60,15 milyar dolar gelir  sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO)  Amin Nasser, "Kovid-19 krizi dünyanın daha önce hiç yaşamadığı bir durum. Hızla  değişen iş ortamına uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle küresel petrol talebi zayıf seyrederken, ham petrol  fiyatları düşük seyrini koruyor.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama  varil fiyatı geçen yılın ilk çeyreğinde 63 dolarken, bu yılın aynı döneminde  yüzde 20,6 düşüşle 50 dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen  Saudi Aramco, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olurken, 12 Aralık'ta  şirket 2 trilyon doları aşan piyasa değeriyle bir rekor daha kırmıştı.




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