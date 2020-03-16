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Saudi Aramco`nun net karı azaldı

16.03.2020 13:10

Son güncelleme : 16.03.2020 13:10
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco`nun net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 88,2 milyar dolara geriledi.



AA

Şirketin 2019 yılı finansal bilançosuna göre, Saudi Aramco, 2018'de 111,1 milyar dolar net kar elde etmişti. Net kardaki azalışta, ham petrol  fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüş etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama  varil fiyatı 2018'de 71,19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9,6 azalarak 64,37  dolara gerilemişti.

Saudi Aramco, geçen yıl günlük ortalama 13,2 milyon varil hidrokarbon  üretimi yaparken, şirketin sermaye harcaması ise 2019'da bir önceki yıla göre  yüzde 6,5 düşüşle 32,8 milyar dolara indi. Bu miktarın 2020'de 25 ila 30 milyar  dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ayrıca, firmanın toplam ham petrol rezervleri 2018'de 256,9 milyar  varil olurken, bu miktar geçen yıl yüzde 0,66 artışla 258,6 milyar dolara  yükseldi.

İlk halka arzı 5 Aralık'ta Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen Saudi  Aramco, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olurken, 12 Aralık'ta şirketin  piyasa değeri 2 trilyon doları aşarak bir rekor daha kırmıştı.

Geçen hafta petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine  gerilemesiyle, Saudi Aramco'nun piyasa değeri 1 haftada 230 milyar dolar geriledi.





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