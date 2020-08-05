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Savunma ve havacılık şirketleri iyi performans sergilemedi

05.08.2020 11:40

Son güncelleme : 05.08.2020 11:40
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında temmuz ayında iyi bir performans sergilemedi.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, temmuz ayında dünyanın önde  gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisse senedi piyasalarında 3 tanesi  kazandırırken, 7'si kaybettirdi.

Savunma ve havacılık şirketleri önceki aylarda toparlanma eğilimi  göstermeye çalışmasına karşın yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin ikinci  dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturmasıyla bu  şirketlerin hisseleri de olumsuz etkilendi.

Kötü gelen bilançolar da şirketlerin hisse senedi piyasalarındaki  performansının olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Temmuz ayında Fransız Thales yatırımcısına yüzde 14,6 kaybettirdi.  Şirket, Kovid-19 nedeniyle yıl sonunda kar ve gelirlerinde düşüş olacağını  öngörüyor.

Söz konusu dönemde Boeing hisse senedi piyasalarında yatırımcısına  13,8 yüzde kaybettirdi. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin zarar açıklaması, jet  üretimini kısacağını dair haberler Boeing'in hisse senedi piyasalarında  yatırımcısına kaybettirmesine sebep olan ana unsurlar arasında yer aldı.

Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde de zarar açıklamıştı.

İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 8,3,  ABD merkezli Raytheon  Technologies'in hisseleri de yüzde 8 azalış kaydetti. Fransız Airbus ise  yatırımcısına yüzde 2,4 kaybettirdi. Şirket geçen ayın başında yaklaşık 15 bin  kişinin işte çıkarılacağını duyururken, ayın ortasında Katar Hava Yolları,   Kovid-19 salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle filosundaki  Airbus A380'lerin uçuşunu durdurmuştu.

Hisse senedi piyasalarında yatırımcısına  ABD'li General Dynamics  yüzde 1,8 kaybettirdi. ABD merkezli L3 Harris Technologies de yatırımcısına yüzde 0,8 zarar  yazdı.

İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 1,4 arttı. Şirket, salgın  nedeniyle bilançolarda düşüş olabileceğini öngörmesine karşın kar payı dağıtımına  başlayabileceğine açıklaması hisse performansını olumlu etkileyen unsurlardan  oldu.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri de yüzde  3,9 değer kazandı. Lockheed Martin'in de ikinci çeyreğe ilişkin bilançosu  beklentilerden iyi geldi.

ABD merkezli  Northrop Grumman temmuz ayında yüzde 5,7 kazandırdı.  Northrop Grumman'ın bilançosu da beklentileri aştı.

ENDİŞELER HİSSE FİYATLARINA YANSIDI

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hepsi yıllık  bazda hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kaybettirdi.

Savunma ve havacılık hisseleri, yıl başından bu yana Kovid-19  salgınının talebi azaltacağı, sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa  çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle hava yoluyla  yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişeler de hisse fiyatlarını olumsuz  etkilediğini aktardı.

Ocak-Temmuz döneminde Airbus'ın hisseleri yüzde 52,5,  Boeing'in  hisseleri yüzde 51,5,  Leonardo'nun hisseleri yüzde 48,2, Raytheon  Technologies'in hisseleri yüzde 39,9, Thales'in hisseleri yüzde 33,7, General  Dynamics'in hisseleri yüzde 16,8,   L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde  14,9,  BAE Systems'in hisseleri yüzde 13,2, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde  5,5  Lockheed Martin'in hisseleri yüzde  2,7 değer kaybetti.




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