Savunma ve havacılık şirketleri iyi performans sergilemedi













AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, temmuz ayında dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisse senedi piyasalarında 3 tanesi kazandırırken, 7'si kaybettirdi.Savunma ve havacılık şirketleri önceki aylarda toparlanma eğilimi göstermeye çalışmasına karşın yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturmasıyla bu şirketlerin hisseleri de olumsuz etkilendi.Kötü gelen bilançolar da şirketlerin hisse senedi piyasalarındaki performansının olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.Temmuz ayında Fransız Thales yatırımcısına yüzde 14,6 kaybettirdi. Şirket, Kovid-19 nedeniyle yıl sonunda kar ve gelirlerinde düşüş olacağını öngörüyor.Söz konusu dönemde Boeing hisse senedi piyasalarında yatırımcısına 13,8 yüzde kaybettirdi. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin zarar açıklaması, jet üretimini kısacağını dair haberler Boeing'in hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirmesine sebep olan ana unsurlar arasında yer aldı.Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde de zarar açıklamıştı.İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 8,3, ABD merkezli Raytheon Technologies'in hisseleri de yüzde 8 azalış kaydetti. Fransız Airbus ise yatırımcısına yüzde 2,4 kaybettirdi. Şirket geçen ayın başında yaklaşık 15 bin kişinin işte çıkarılacağını duyururken, ayın ortasında Katar Hava Yolları, Kovid-19 salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle filosundaki Airbus A380'lerin uçuşunu durdurmuştu.Hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ABD'li General Dynamics yüzde 1,8 kaybettirdi. ABD merkezli L3 Harris Technologies de yatırımcısına yüzde 0,8 zarar yazdı.İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 1,4 arttı. Şirket, salgın nedeniyle bilançolarda düşüş olabileceğini öngörmesine karşın kar payı dağıtımına başlayabileceğine açıklaması hisse performansını olumlu etkileyen unsurlardan oldu.F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri de yüzde 3,9 değer kazandı. Lockheed Martin'in de ikinci çeyreğe ilişkin bilançosu beklentilerden iyi geldi.ABD merkezli Northrop Grumman temmuz ayında yüzde 5,7 kazandırdı. Northrop Grumman'ın bilançosu da beklentileri aştı.Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hepsi yıllık bazda hisse senedi piyasalarında yatırımcılarına kaybettirdi.Savunma ve havacılık hisseleri, yıl başından bu yana Kovid-19 salgınının talebi azaltacağı, sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişeler de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.Ocak-Temmuz döneminde Airbus'ın hisseleri yüzde 52,5, Boeing'in hisseleri yüzde 51,5, Leonardo'nun hisseleri yüzde 48,2, Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 39,9, Thales'in hisseleri yüzde 33,7, General Dynamics'in hisseleri yüzde 16,8, L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 14,9, BAE Systems'in hisseleri yüzde 13,2, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 5,5 Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 2,7 değer kaybetti.