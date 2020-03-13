GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını üzdü

13.03.2020 13:24

Son güncelleme : 13.03.2020 13:30
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, şubat ayında yatırımcısına kaybettirdi. 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.

Analistler, şubat ayının hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin corona virüs salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,7 ile Fransız Airbus oldu.

Şirket, 2019 sonu itibarıyla 1,36 milyar euro zarar açıkladı. Analistler, Airbus'ın zarar açıklamasıyla birlikte hisse performansının da olumsuz etkilediğini belirterek, şirketin yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla birlikte 3,6 milyar euro para cezasına çarptırılmasıyla zarar açıkladığına dikkati çekti.

Şirketin, savunma grubunda küçülmeye gidip işten çıkarmalar yapacağına dair haberler de hisselerini etkiledi. Airbus'ın ardından İtalyan Leonardo yüzde 17,4, ABD'li şirket Raytheon Company yüzde 14,7, Boeing ve F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 13,6 değer kaybetti.

Boeing de Airbus gibi 2019 yılını zararla kapattı. Şirket, 23 yıl aradan sonra ilk kez yıllık finansal kayıp yaşadı ve 2019 yılını 636 milyon dolar zararla tamamladı. Analistler, şirketin 1997'den beri ilk defa kayıp yaşadığını vurgulayarak, Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra Boeing'in gelirinin yüzde 37 düştüğüne dikkati çekti. Boeing'in yeni uçağına talebin az olacağına yönelik öngörüler de şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.

ABD'li United Technologies yüzde 13,1, Northrop Grumman yüzde 12,2, General Dynamics yüzde 10,7, Fransız Thales yüzde 8,5, İngiliz BAE Systems yüzde 3,6 değer kaybetti.

YILLIK BAZDA TEK KAZANDIRAN BAE SYSTEMS

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yılın iki ayında da kötü bir performans sergiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla mart ayında olduğu gibi Airbus kaybettirdi. Airbus'ın hisseleri yıllık bazda yüzde 17,2 azaldı. Airbus'ın ardından Boeing yüzde 15,5, Raytheon Company yüzde 14,2, United Technologies yüzde 12,8, Leonardo yüzde 11,6, General Dynamics yüzde 11,1, Lockheed Martin yüzde 5, Northrop Grumman yüzde 4,4, Thales yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Yıllık bazda tek kazandıran ise BAE Systems oldu. İngiliz şirket, söz konusu dönemde yüzde 7,7 değer kazandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1595.731
Değişim :  2,23% |  2.091,41
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
96.409 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 68,20 3.841.886 % 10,00  
UZERB 2,22 218.754 % 9,36  
KUYAS 1,06 5.809.194 % 9,28  
RALYH 8,00 32 % 8,84  
KARSN 1,38 77.845.652 % 8,66  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8667 7,9062 % -0,56  
Frank 6,6019 6,6417 % -0,92  
Riyal 1,6644 1,6728 % -0,76  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 12,07  
Altın Gr. 319 319 -0,99  
Cumhuriyet 2.126 2.158 6,00  
Tam 2.109 2.161 -6,39  
Yarım 1.019 1.046 -3,10  
Çeyrek 511 523 -1,55  
Gümüş.Ons 15,77 15,81 -0,04  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 -0,04  
B. Petrol 34,92 34,92 1,70  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru