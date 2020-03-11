Balıkesir`in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye`nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç`e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu.
Şeker Piliç`in dev üretim tesisi icradan satıldı
11.03.2020 15:48
Son güncelleme : 11.03.2020 15:48
İHA
Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz
et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 55 bin metrekare büyüklüğündeki tesis Bandırma 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılan satış ile yeni sahibini buldu.
22 milyon TL
muhammen bedelle başlayan satışta tesisi 11 milyon 250 bin TL bedelle Asil Nakliyat adlı firmanın sahibi iş adamı Nadir Arısoy tesisin yeni sahibi oldu.
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|RTALB
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|% 19,79
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|ECILC
|3,98
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|% 19,52
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|DEVA
|9,84
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|% 18,70
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|SELEC
|7,20
|92.635.515
|% 17,07
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|ECZYT
|10,55
|91.121.269
|% 14,80
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|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,96
|265.172.344
|% -16,98
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|MRGYO
|0,83
|10.768.436
|% -15,31
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|OYAYO
|4,78
|671.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.002.859
|% -14,94
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|ASELS
|25,36
|808.601.635
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|THYAO
|9,57
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|9,43
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|% 0,86
|
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|% -16,98
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|GSRAY
|2,25
|221.922.414
|% -12,45
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|IHLGM
|1,09
|146.144.132
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|119.095.837
|% -12,00
|
|ODAS
|1,55
|184.363.872
|% -9,88
|
|ADESE
|1,28
|131.865.317
|% 2,40
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|GSRAY
|2,25
|221.922.414
|% -12,45
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9569
|7,9968
|% 0,38
|
|Frank
|6,5819
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|% 0,90
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|18,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.183
|2.237
|27,87
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,49
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,74
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|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,10
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
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|B. Petrol
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|36,19
|-1,03
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