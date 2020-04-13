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Sermaye Piyasası Kurulu yeni tedbirler açıkladı

13.04.2020 11:32

Son güncelleme : 13.04.2020 11:44
Sermaye Piyasası Kurulu, Covıd-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla yeni kararlar aldı.



FOREKS

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), COVID-19 salgını ile ilgili yeni tedbirler açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler  ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi  ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve  alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla Kurulumuzun 13/04/2020 tarihli toplantısında

1) Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları  bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde  gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev  işlemlerin toplamının ilgili sermaye yeterliliği düzenlemeleri  uyarınca bir önceki ay sonu itibarıyla hazırlanmış sermaye yeterliliği  tablolarında yer alan özsermaye tutarlarının %1’i ile  sınırlandırılmasına, söz konusu oranın günlük olarak takip edilmesine,  bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem  yapılamamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin  yenilenmemesine, söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne  sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının  istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına,

2) Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları  bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL satım yönündeki para  swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, (1)  no’lu bentte belirtilen şekilde hesaplanan özkaynaklarına oranının  hiçbir takvim gününde

- vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i,

- vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi

- vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u geçmemesine, her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin  anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının  istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına, karar  verilmiştir."




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