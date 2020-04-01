Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası`na birer maaşlarını bağışladı.
SPK`dan Milli Dayanışma Kampanyası`na destek
01.04.2020 11:14
Son güncelleme : 01.04.2020 11:14
AA
SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.
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