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Starbucks Çin`deki satışlarında azalma bekliyor

06.03.2020 09:48

Son güncelleme : 06.03.2020 09:56
Starbucks, Çin`de karşılaştırılabilir satışlarının yüzde 50 civarında azalmasını bekliyor.



Starbucks, en az 1 yıldır açık olan kahve dükkanları dikkkate alındığında, Çin'deki satışlarının koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 50 civarında azalmasını beklediğini bildirdi.

Starbucks, salgının Çin'deki çeyrek dönem cirosunu 400-430 milyon dolar azaltmasını beklediğini de vurguladı.

2 BİNDEN FAZLA ŞUBEYİ KAPATMA KARARI

Kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.

Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. Çin’de yaptığı satışlar Starbucks’ın global cirosunun yüzde 10’unu oluşturuyor.




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