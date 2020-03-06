Starbucks, Çin`de karşılaştırılabilir satışlarının yüzde 50 civarında azalmasını bekliyor.
Starbucks Çin`deki satışlarında azalma bekliyor
06.03.2020 09:48
Son güncelleme : 06.03.2020 09:56
Starbucks, en az 1 yıldır açık olan kahve dükkanları dikkkate alındığında, Çin'deki satışlarının koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı ikinci çeyrekte yüzde 50 civarında azalmasını beklediğini bildirdi.
Starbucks, salgının Çin'deki çeyrek dönem cirosunu 400-430 milyon dolar
azaltmasını beklediğini de vurguladı.
2 BİNDEN FAZLA ŞUBEYİ KAPATMA KARARI
Kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.
Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. Çin’de yaptığı satışlar Starbucks’ın global cirosunun yüzde 10’unu oluşturuyor.
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331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8778
|7,9173
|% -0,30
|
|Frank
|6,4220
|6,4607
|% -0,23
|
|Riyal
|1,6205
|1,6286
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|0,30
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,64
|49,64
|-0,35
|