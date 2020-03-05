Starbucks`tan flaş karar! O bardaklara kahve koymayacak















Starbucks'ta kendi kupalarını getiren çevreye duyarlı kahve severler bir süre bunu yapamayacaklar. CNN'de yer alan habere göre; Starbucks, koronavirüsün yayılmasını önlemek için mağazalarında kişisel bardak kullanımını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.Starbucks’ın Başkan Yardımcısı Rossann Williams tarafından yapılan yazılı açıklamada, müşterilerin kullanamayacağı halde, kişisel bir fincan veya kahve için bardak getirenlere, şirketin yüzde 10 indiriminin devam edeceğini söyledi.Kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.