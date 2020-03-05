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Starbucks`tan flaş karar! O bardaklara kahve koymayacak

05.03.2020 11:58

Son güncelleme : 05.03.2020 12:45
Starbucks, koronavirüs nedeniyle mağazalarında kişisel fincan kullanımını durdurmak zorunda kaldı. Buna göre kişisel bardaklara bir süre servis yapılamayacak.



Starbucks'ta kendi kupalarını getiren çevreye duyarlı kahve severler bir süre bunu yapamayacaklar. CNN'de yer alan habere göre; Starbucks, koronavirüsün yayılmasını önlemek için mağazalarında kişisel bardak kullanımını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

FİNCAN VEYA KAHVE İÇİN BARDAK GETİRENLERE İNDİRİM DEVAM EDECEK

Starbucks’ın Başkan Yardımcısı Rossann Williams tarafından yapılan yazılı açıklamada, müşterilerin kullanamayacağı halde, kişisel bir fincan veya kahve için bardak getirenlere, şirketin yüzde 10 indiriminin devam edeceğini söyledi.

Kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.




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