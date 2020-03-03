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Şubat ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru

03.03.2020 13:20

Son güncelleme : 03.03.2020 13:20
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şubat ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olarak rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 182,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz" ifadesini kullandı.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, İdlib'de  gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerin derin üzüntüsünü  hissettiklerini aktararak, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  Erdoğan'ın liderliğinde, bugün ve gelecekte, bölgesel ve küresel istikrar adına  mutlak güç olduğunu dosta, düşmana tartışmasız bir şekilde kabul ettirdiği,  coğrafyası için tarih yazdığı bir dönemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesinin tartışılmaz gücü olan Türkiye'nin, var olduğu günden bu  yana ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturanlarla etkin ve kararlı bir  mücadeleyi, tüm milli imkan ve kabiliyetiyle başarıyla yürüttüğünü vurgulayan  Gülle, şunları kaydetti:

"Ucuz ve alçak hamlelerle Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını  sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf edileceklerdir.  Terör örgütünün son hain saldırısında, ülkemizin dış ticaretinin etkin ve hızlı  gerçekleşmesi adına yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında geceli gündüzlü  çalışan, Ağrı Gürbulak'taki personelimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor,  şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm gümrük ve bakanlık  teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Gülle, sadece Türkiye'deki terörü değil, dünyadaki tüm terörü hep bir  ağızdan şiddetle lanetlediklerini, milli egemenliğin, güvenlikten ticarete her  kademede vazgeçilmez olduğunun bilincinde olduklarını, ihracatçılar olarak,  devletin ve milletin kendilerinden beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip  icra edeceklerini aktardı.

"İLK 10 ÜLKEDEN 9'UNUN İHRACATININ GERİLEMESİNİN AKSİNE TÜRKİYE ARTIRMIŞTIR"

İsmail Gülle, şubat ayında ihracatın GTS'ye göre yüzde 2,3 artışla  14,7 milyar dolarla rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 182,1 milyar  dolara ulaştığını bildirdi.

Gülle, devamla şunları kaydetti:

"Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni  yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken,  şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna  ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz. 2019 genelinde net  ihracatın büyümeye katkısı, 2,3 puan ile GSYH'nin yılı pozitif bir büyüme ile  kapatmasına çok değerli bir katkı sağladı. Ülkemiz ekonomisinin  'dengelenme-disiplin' dönemini başarıyla tamamlamasında ve pozitif büyümeye bu  kadar hızlı dönmesinde ihracatımızın etkili katkısından gururluyuz. 2019 yılını  180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan  ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi."

Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında  Türkiye'nin, küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya  rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldığına  işaret eden Gülle, "Küresel ticarete konu olan verilerde dikkati çekici  hususlardan biri ise dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden  9'unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye'nin artırabilme başarısıdır.  Küresel ticarette dengelerin değiştiği bu ortamda Türkiye, nasıl ki 2019 yılında  ihracatında artış yaşayan ender ülkelerden biri olma başarısı gösterdiyse bu  başarıyı 2020'de de tekrarlamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ İHRACATININ EN AZ HASARLA BU SÜRECİ ATLATMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TİM Başkanı Gülle, şubat ayında yayıldığı alanı genişleterek küresel  bir tehdit haline gelen koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde  bulunurken, virüsün şimdiden küresel ekonomide ve ticarette yavaşlamaya, tedarik  zincirinde bozulmalara yol açmış durumda olduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların Çin'in 2020 yılında son yılların en düşük  büyümesiyle karşılaşabileceğini ifade ettiğini anımsatan Gülle, "Türk ihraç  ürünlerimizin pazarlara intikalinin aksamaması adına da bakanlıklarımızla  proaktif çözümler üzerinde yoğun ve hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemiz  ihracatının en az hasarla bu süreci atlatması için de her türlü tedbiri almaya  devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"İHRACAT ORTALAMA MESAFESİNİ EN AZ 2 BİN KİLOMETRE ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İsmail Gülle, ihracatta mesafe ortalamasının yükseltilmesi ve ölçek  kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini aktararak, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak ihracatımızda ortalama 2 bin 997 kilometrelik bir  mesafe üzerinde hareket ediyoruz. Bu mesafe Çin, İsrail, Hindistan, Japonya, ABD  ve Vietnam gibi ülkeler için ortalama 6 bin 500 kilometre civarında. Dünya  ithalatının ortalama mesafesi ise 5 bin 106 kilometre. Böyle geniş bir  spektrumdan ithalat gerçekleştiren dünya ülkelerine ulaşabilmemiz adına, ihracat  ortalama mesafemizi en az 2 bin kilometre daha arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle  TİM olarak, bakanlığımızın koordinasyonunda Afrika kıtasından başlayarak 2020'de  Türkiye lojistik merkezlerinin açılma sürecine hız vereceğiz ve Türkiye'nin  ihracatının ortalama mesafesini Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya kadar  uzatacağız." 

"ŞUBATTA 1.555 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI"

TİM Başkanı Gülle, şubat ayında ihracat ailesine 1.555 firmanın ilk kez katıldığını bildirmekten memnuniyet duyduğunu, ihracata yeni başlayan bu  firmaların, şubatta 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firmanın  ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, "İşte bu tablo ihracat farkındalığının  ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici  tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor. Dış  ticaret fazlası veren Türkiye için İhracat Ana Planı'nda işaret edilen yolda  kabiliyetlerimizi ve pazarlama becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil  çalışmaları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İsmail Gülle, geçen ay gerçekleştirilen ihracatın sektörlere göre  dağılımına bakıldığında, şubat ayının liderinin 2,52 milyar dolarlık ihracat ile  otomotiv sektörü olduğunu, otomotivi, 1,52 milyar dolar ihracat ile hazır giyim  ve 1,51 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini, 7  sektörün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleştiğini kaydetti.

Yılın 2 ayında 21 sektörün ihracatı artırma başarısı gösterdiğini  belirten Gülle, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 94,9  artışla 148 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi ve yat, yüzde 49,7 artışla  372 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 23,3 artışla 205 milyon dolara ulaşan  yaş, meyve ve sebze sektörleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke  sayılarına bakıldığında 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi  maddeler ve mamulleri birinci, 187 ülke ile çelik ve hububat, bakliyat, yağlı  tohumlar ve mamulleri ikinci, 185 ülke ile elektrik-elektronik sektörü üçüncü  oldu."

"EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN 20 ÜLKENİN 13'ÜNDE İHRACAT ARTIŞI YAKALANDI"

TİM Başkanı Gülle, geçen ay ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 207  ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını, bu ülkelerin 122'sine ihracatın  artarken, 80 ülkede artışın yüzde 10'un, 38 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde  gerçekleştiğini bildirdi.

Gülle, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelere ilişkin bilgi  verirken, "İlk 3 ülke; 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve  856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde  48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1'e yükseldi. En fazla ihracat  gerçekleştirilen 20 ülkenin 13'ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise  ihracattaki artış yüzde 10'un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa  Birliği'nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti." ifadelerini  kullandı.  

"EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YÜZDE 84,3 İLE KASTAMONU'DA YAŞANDI"

Şubat ayında 45 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gülle, "En çok  ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar  dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise  yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3  artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar  ihracat yapan Çorum'da yaşandı. Çorum'da mücevher sektörü, ihracatını yüzde  100'den fazla artırırken, Yalova'da gemi ve yat sektörü ihracatta öne çıktı."  değerlendirmesinde bulundu.

"177 ÜLKEYE 4,2 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI"

İsmail Gülle, ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını,  toplam rakamın 4,2 milyar TL olduğunu, 6 bin 251 firmanın, şubat ayında  beyannamelerinde TL'yi tercih ettiğini aktardı.

Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon  tona ulaşıldığını belirten Gülle, "Şubat ayında avro/dolar paritesinin etkisi  negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında  ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin  olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü." ifadelerini  kullandı.





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