Ekonomik krizin boyutlarının giderek ağırlaştığı Sudan`da, mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 81,64`e çıktığı açıklandı.
Sudan`da yıllık enflasyon yükseldi
29.04.2020 10:18
Son güncelleme : 29.04.2020 10:18
AA
Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, mart ayında enflasyonun bir önceki aya oranla yüzde 10,28 yükseldiğini duyurdu. Buna göre, şubat ayında yüzde 71,4 olan yıllık enflasyon ise martta yüzde 81,64'e yükseldi.
Merkezi İstatistik Kurumu, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle yağ, et, şeker ve yakıt krizine bağlı ulaşım ücretlerindeki artışların enflasyondaki yükselişin nedenleri arasında yer aldığını belirtti.
Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para
birimi cüneyhin dolar
karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.
PETROL ZENGİNİ GÜNEY SUDAN'IN AYRILMASI EKONOMİK DENGELERİ BOZDU
Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ülke, rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı. Akaryakıt ve un krizinin henüz çözüme kavuşturulamadığı Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, akaryakıt istasyonlarıyla fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
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|PINSU
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|PETUN
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|RTALB
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|% -9,95
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|% -0,19
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|ANACM
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|% -1,42
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|ADESE
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|ODAS
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|KARSN
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|YKBNK
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|ANACM
|4,16
|4.617.596
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,6809
|8,7244
|% 0,31
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|Frank
|7,1516
|7,1947
|% 0,20
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|Riyal
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|% 0,02
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|Alış
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|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,76
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|Altın Gr.
|384
|384
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.517
|1,60
|
|Tam
|2.524
|2.578
|1,70
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|Yarım
|1.230
|1.260
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,08
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|Gümüş Gr.
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